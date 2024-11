Komisija za narodni skupnosti za lajšanje usposabljanja v dvojezičnih šolah

Ljubljana, 13. novembra - Komisija DZ za narodni skupnosti je obravnavala problem prevajanja italijanskih in madžarskih maturitetnih izpitov in pomanjkanje kadra v italijanskih srednjih šolah in v dvojezični srednji šoli Lendava. Ministrstvu predlaga, da učiteljem s poučevanjem v italijanskem jeziku olajša usposabljanje in preuči možnost prevajanja rešitev preteklih matur.

Komisija je prav tako sprejela sklep, s katerim ministrstvu za vzgojo in izobraževanje predlaga, da preuči potrebo po zagotavljanju dodatnih sredstev za prevode učbenikov in gradiv, ki so povezana z maturitetnim izpitom v italijanskem in madžarskem jeziku.

Kot je pojasnil predsednik komisije Ferenc Horvat, je bil razlog za sklic današnje seje dopis Obalne dijaške skupnosti v zvezi s problemom prevajanja italijanskih maturitetnih izpitov in pomanjkanjem učiteljskega kadra v italijanskih srednjih šolah. Problematiko je v imenu Obalne dijaške skupnosti predstavil Nicola Štule, ki je dejal, da dijaki vse pogosteje opozarjajo na problem nepravilno prevedenih maturitetnih izpitov ter pol v italijanskem jeziku, pomanjkanje učnega gradiva za pravilno učenje knjižne italijanščine in pomanjkanje osebja z znanjem italijanščine.

"Na žalost pa o tem še nikoli ni bilo razprave ali zanimanja za rešitev," je dejal. Po njegovih besedah so zato z dialogom in primerjavami z dijaki in učitelji na konkretnih primerih, opredelili težave in možne rešitve. Gre za spremembe prevodov maturitetnih nalog z boljšo jezikovno revizijo s strani profesorjev, ki poznajo pravilno strokovno terminologijo obeh jezikov mature in katalog vprašanj, rešitve maturitetnih pol v italijanskem jeziku in možnost izbire drugih predmetov kot izpitnih predmetov v italijanščini, je naštel Štule. Pogrešajo tudi specializirano šolsko osebje z znanjem italijanskega jezika pri nekaterih predmetih.

Predsednica Dijaške skupnosti dvojezične srednje šole Lendava Iraja Živa Kelenc je povedala, da podobnih težav s prevodi maturitetnih pol nimajo, niso dobili nobene pripombe dijakov, pole so dvojezične tako kot učbeniki. "Tudi pouk poteka dvojezično, za kar profesorji skrbijo," je dejala.

V nadaljevanju je državna sekretarka ministrstva za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič povedala, da jim je pomembno, da imajo dijaki na splošni maturi čim bolj zagotovljen pester nabor predmetov kot izbirnih predmetov. Tako, da se bo za dijake z italijanskim učnim jezikom splošna matura od leta 2025 izvajala tudi iz psihologije, je dejala. Kar zadeva navodila za ocenjevanje predmetov na maturi so, kot pravi, dodana navodila in da bodo predlog Obalne dijaške organizacije glede prevajanja rešitev maturitetnih pol v italijanskem jeziku pretehtali.

V razpravi so se poslanci različno odzvali na predlog v zvezi s preučitvijo potrebe po zagotavljanju dodatnih sredstev za prevode učbenikov in gradiv. Alenka Helbl (SDS) je bila zelo vesela, ker se mladi oglašajo in da so o tej problematiki spregovorili v DZ. Mirjam Bon Klanjšček (Svoboda) kot dolgoletna ocenjevalka je poudarila, da v 30 letih nikdar ni bil problem, da bi potrebovali prevod v italijanščino, tudi sama meni, da ni treba prevajati rešitev v italijanskem jeziku recimo pri matematiki. Glede uvrstitve te točke na dnevni red seje pa je opozorila, da se ji to ne zdi preveč higienično, ker se posega v državni proračun, ki se bo sprejemal čez dva dni. "Datum za obravnavo je čista slučajnost," ji je odgovoril Horvat.

Komisija je ministrstvu še naložila, da do konca šolskega leta poroča o aktivnostih, ki so bile izvedene na tem področju.

Poslanci so nato nadaljevali obravnavo problematike sistemskega financiranja krovnih mladinskih organizacij madžarske in italijanske narodne skupnosti, brez katerega je njihovo delovanje po navedbah Horvata skoraj nemogoče. Predsednik Pomursko madžarskega mladinskega društva Patrik Bogar je opozoril, da so se zaradi občutnega zmanjšanja sredstev znašli v finančni stiski, ko bodo morali odpustiti edino zaposleno osebo. Po njegovih navedbah so se društvu sredstva urada za mladino zmanjšala za 80 odstotkov glede na leto 2021.

Razprava o tej temi je razgrela poslance. Medtem ko je opozicija zagovarjala sistemsko financiranje, ki bi po mnenju Helbl izničil negotovost mladih, da bi lažje sledili svojim projektom, pa so v koaliciji ocenili, da je financiranje teh mladinskih organizacij urejeno preko raznoraznih razpisov in urada, zato ne vidijo razloga za sistemsko financiranje. Sara Žibrat (Svoboda) je med drugim spomnila na obstoj krovnih organizacij in možnost, da v okviru svojih sredstev mladim namenijo dodatno pozornost. Razprava se je nato vrtela okoli financiranja nevladnih organizacij, pozitivni diskriminaciji, politizaciji, vmes je bilo govora tudi o prekinitvi seje.

Na koncu so vendarle glasovali o predlogu komisije, da ministrstvo oz. urad za mladino s 1. januarjem 2025 vzpostavi sistemsko financiranje obeh krovnih mladinskih organizacij avtohtonih narodnih skupnosti italijanske in madžarske narodnosti in ga zavrnili.

Prav tako niso podprli priporočila vladi, da v okviru spodbujanja kmetijstva na narodnostno mešanem območju v Prekmurju za obdobje 2025-2027 zagotovi nadaljnje financiranje Prekmurske vzorčne kmetije v Banuti.