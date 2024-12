Raziskovalca IJS pridobila projekta ERC na temo kvantne svetlobe in kozmičnih žarkov

Ljubljana, 3. decembra - Raziskovalca Instituta Jožef Stefan Matjaž Humar in Andrij Tihonov sta uspešno kandidirala na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Humar bo v svojem projektu razvijal nove vire kvantne svetlobe v mehki in biološki snovi, Tihonov pa bo poskusil natančno zaznati kozmične žarke pri najvišjih energijah. Za oba je to že drugi ERC-projekt.