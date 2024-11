Vreme: Na Primorskem jasno, drugod oblačno

Ljubljana, 13. novembra - Danes bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo vztrajala nizka oblačnost ali megla, ki se bo popoldne ponekod trgala. Proti večeru se bo od severa pooblačilo tudi na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo v severni in zahodni Sloveniji deloma zjasnilo, drugod pa bo še vztrajala nizka oblačnost. Na Primorskem bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo popoldne postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zvečer do četrtka opoldne bodo sunki burje na izpostavljenih legah na Primorskem lahko dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V petek in soboto bo sončno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V petek in soboto bodo jutranje temperature pod ničlo, zato se zjutraj lahko pričakuje slano.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v Alpah, ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini prevladovalo jasno vreme, drugod bo večinoma oblačno ali megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo sprva oblačno. Čez dan se bo deloma zjasnilo v krajih zahodno in severno od nas, drugod bo še vztrajala nizka oblačnost. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V noči na četrtek ter v sprva tudi v četrtek čez dan bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave.