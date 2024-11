Policija očividce ponedeljkove prometne nesreče v Prekmurju prosi za informacije

Murska Sobota, 12. novembra - V ponedeljek zjutraj se je na cesti Vaneča-Murska Sobota med prehitevanjem zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 69-letni voznik osebnega avtomobila. Policisti prosijo očividce prometne nesreče, predvsem voznika, ki je vozil med vozili, ki sta nato trčili, za informacije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Nesreča se je zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila Porsche Taycan, črne barve, prehiteval dve vozili. V trenutku prehitevanja je na njegovo levo zapeljal voznik osebnega vozila znamke Mercedes-Benz, srebrne barve, ki je vozil prvi v koloni treh vozili. Med njima je prišlo do trčenja, vozilo Mercedes-Benz, ki ga je vozil pokojni 69-letnik, pa je nato zapeljalo v jarek in trčilo v drevo.

Zaradi ugotovitve dejanskega vzroka prometne nesreče, policisti prosijo voznika vozila neznane znamke, ki je vozil za vozilom Mercedes-Benz in ki ga voznik vozila Porsche Taycan prehiteval najprej, torej drugega v koloni treh vozil, in tudi druge morebitne očividce prometne nesreče, za informacije. Pokličejo lahko na telefonsko številko policije 113, na postajo prometne policije Murska Sobota na številko (02) 522 44 50 ali na anonimni telefon policije 080 1200, so še sporočili s PU Murska Sobota.