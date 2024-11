Zavod Emanat ponovno s Platformo malih umetnosti

Ljubljana, 13. novembra - Zavod Emanat je pripravil novo Platformo malih umetnosti, kot so poimenovali festival kabareta, neoburleske in preobleke. Začel se bo danes v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer se bodo sobote vrstili predstave, predavanja, delavnice in družabni program. Povabili so tudi nekaj gostov iz tujine.