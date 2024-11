V goriškem Kulturnem domu razstava slikarja Vladimirja Klanjščka

Njegovo umetniško ustvarjanje sega vse od slikarstva in grafike do uporabne umetnosti. Umetnika bo na odprtju razstave predstavila goriška likovna kritičarka Alenka Di Battista.

"Kot poje pesnica Brina Štempe Žmavc v pesmi Sledi, je tudi Klanjšček želel za sabo pustiti svojo sled, napisati svojo pesem, narisati svojo sliko, odtisniti svojo misel in na ta način duši omogočiti, da zadiha in spregovori. Želel je vedno, oziroma znova iskati obliko oziroma na platno odtisniti svojo misel ter jo tako osvoboditi," so razstavi na pot zapisali v Kulturnem domu Gorica.

Kot so še dodali, o raznolikem in plodovitem opusu govori bodisi avtorjeva zbrana hemeroteka, ki priča o rednem razstavnem udejstvovanju doma in po Sloveniji od leta 1962 dalje, kot tudi pregledna razstava izbranih likovnih del, ki predstavlja nenehen razvoj in nadgradnjo avtorjeve likovne govorice vseskozi zveste domači pokrajini, ujete med rojstnimi Brdi in Krasom.

Razstavo, ki bo na ogled do 7. decembra, pripravlja Kulturni dom Gorica v sodelovanju z goriško kulturno zadrugo Maja iz Gorice v okviru projekta Čedermaci današnjega časa, občino Števerjan in kulturnim društvom Briški Grič iz Bukovja. Pokrovitelji razstave so dežela Furlanija - Julijska krajina, urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovenska kulturno-gospodarska zveza ter občini Gorica in Nova Gorica v okviru EPK 2025.

Klanjšček se je rodil leta 1944 v Števerjanu, kjer živi in ustvarja še danes. Svojo umetniško pot je začel na ljubljanski pedagoški akademiji in jo nadaljeval na šoli za umetnost v Gorici. Od prve razstave leta 1962 v Trstu ima za seboj že več deset samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na številnih skupinskih postavitvah doma in na tujem. Za svoje ustvarjanje je prejel več nagrad. Ukvarja se tudi z ilustracijo in knjižnim oblikovanjem.