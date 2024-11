Programski direktor Liffa Simon Popek za STA: Megalopolis je primer, zakaj še vedno hodimo v kino

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 11. novembra - Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe, ki bo v 35. izdaji potekal od 13. do 24. novembra, bo ponudil 91 celovečernih in tri sklope kratkih filmov. Kot je za STA povedal programski direktor festivala Simon Popek, je pričakovano največ zanimanja za filme iz sklopa Predpremiere, dvema so tudi že dodali po eno projekcijo.