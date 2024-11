Lendavski Zavod za kulturo madžarske narodnosti obeležuje 30-letnico

Lendava, 8. novembra - Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava bo drevi obeležil 30 let delovanja. Osrednja slovesnost bo ob 19. uri v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, kjer se bodo po besedah direktorja Mihaela Šooša zbrali predstavniki madžarske skupnosti, kulturni delavci ter gostje iz Slovenije in tujine.

"Zavod je bil ustanovljen z namenom, da ohranja madžarsko kulturo, jezik in identiteto ter zagotavlja strokovno podporo številnim kulturnim dejavnostim madžarske skupnosti v Prekmurju," je za STA izpostavil Šooš.

Med pomembnejše dejavnosti zavoda sodijo podpora ljubiteljskim kulturnim skupinam, založniška dejavnost, organizacija narodnih praznikov ter raznovrstni programi za otroke, mladino in odrasle. Cilj vseh aktivnosti pa je približati madžarsko kulturo vsem generacijam v skupnosti. "Na letni ravni pripravimo več kot 185 prireditev, od manjših kulturnih dogodkov do večjih slavnostnih prireditev," je dodal Šooš.

Pred današnjo slovesnostjo se je spomnil ustanovitve zavoda, ki sega v obdobje po osamosvojitvi Slovenije. Prav z osamosvojitvijo so se po Šooševih besedah odprle tudi nove možnosti za avtohtone narodne skupnosti, da so lahko ustanovile javne zavode z namenom ohranjanja in razvijanja svoje kulturne dediščine.

Zavod, ki je po njegovih besedah na začetku svojega delovanja naletel na številne izzive, danes v celoti financira ministrstvo za kulturo RS, kar omogoča stabilno načrtovanje letnih kulturnih programov.

Pod okriljem zavoda deluje tudi Center Banffy, ki v središču Lendave združuje knjigarno, kavarno in manjšo galerijo. "Center Banffy omogoča dostop do madžarskega tiska in literature ter je kulturno stičišče za vse, ki nas zanima madžarska kultura. Je prostor, kjer se lahko vsi srečamo, ob kavi preberemo najnovejše madžarske časopise ali si ogledamo razstave, in tako prispevamo k medkulturnemu povezovanju v lokalni skupnosti," je zaključil Šooš.

Dogodka ob jubileju, na katerem bo zbrane nagovoril tudi svetovalec v kabinetu ministrice za kulturo Marko Sraka, se bodo po napovedih organizatorjev udeležili tudi predstavniki madžarskih skupnosti iz sosednjih držav in Balkana, s katerimi Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava vzdržuje prijateljske in kulturne povezave.