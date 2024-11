Pregled - svet, 7. 11. (četrtek)

BERLIN - V Nemčiji je po več tednih sporov glede gospodarskih reform in proračuna v sredo zvečer razpadla vladajoča koalicija, potem ko je kancler Olaf Scholz razrešil finančnega ministra Christiana Lindnerja, vodjo koalicijskih liberalcev (FDP). Scholz je za januar napovedal glasovanje o zaupnici, ki bi mu v primeru neuspeha sledile predčasne volitve, a opozicija zahteva, da glasovanje poteka prej. Predsednik Frank-Walter Steinmeier je povedal, da zdaj ni čas za taktiziranje in prerekanje, ampak za razum in odgovornost.

WASHINGTON - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v sredo pred svojimi podporniki na univerzi Howard javno priznala poraz na predsedniških volitvah proti republikancu Donaldu Trumpu in zagotovila, da bo pomagala pri prenosu oblasti. Obenem pa je zatrdila, da bo nadaljevala z bojem, ki je poganjal njeno kampanjo.

WASHINGTON - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v nagovoru Američane pozval, naj po zmagi republikanca Donalda Trumpa na torkovih predsedniških volitvah "znižajo politično temperaturo" in obljubil, da bo zagotovil miren prenos oblasti. "Upam, da se lahko vidimo kot Američani, ne glede na to koga ste volili," je dejal in dodal, da izidi volitev odpravljajo dvome v integriteto ameriškega volilnega sistema. Novoizvoljenega predsednika je tudi povabil v Belo hišo na pogovor.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je ob zaključku vrha Evropske politične skupnosti (EPS), ki je zbral voditelje več kot 40 držav, poudaril, da je nujni predpogoj za mir v Ukrajini doseg prekinitve ognja. Prepričan je, da je vse več držav v skupini tistih, ki si želijo mir, ne pa nadaljevanje vojne. Z izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika ZDA pa se je ta tabor še okrepil, je dodal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil ogorčenje nad mirovnim načrtom Orbana, saj da bi to vodilo v zamrznjen konflikt. Zelenski je že pred tem opozoril, da bi bilo kakršno koli popuščanje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu nesprejemljivo za Kijev in "samomorilno" za Evropo.

PEKING/MOSKVA/TEHERAN - Kitajski predsednik Xi Jinping je čestital Donaldu Trumpu za zmago na torkovih ameriških predsedniških volitvah in ga v času napetih odnosov med državama pozval k sodelovanju. Po njegovih besedah je zgodovina pokazala, da Washington in Peking s sodelovanjem pridobita ter s konfrontacijo izgubita. Nizu čestitk se je z zamudo pridružil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Dejal je, da je pripravljen na pogovor z njim in dodal, da si pobuda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini zasluži pozornost. V Iranu so medtem izrazili upanje, da bodo ZDA ponovno ocenile "pretekle napačne politike".

BEJRUT - V izraelskem napadu v bližini vojaške nadzorne točke v mestu Sidon na jugu Libanona so bili ubiti trije civilisti, poškodbe pa so utrpeli še trije libanonski vojaki in šest pripadnikov mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil) iz Malezije. V ločenih izraelskih napadih je bilo pred tem v sredo na vzhodu Libanona ubitih najmanj 40 ljudi, še 53 pa je bilo ranjenih.

ŽENEVA/GAZA - V nekaj več kot dveh mesecih se je na območju Gaze zaključila kampanja cepljenja proti otroški paralizi, je v sredo sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef) in dodal, da je po dva odmerka cepiva prejelo 556.774 otrok, okoli 448.400 pa je prejelo vitamin A. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je razširila operacije na severu Gaze, kjer je nadaljevala smrtonosne napade na civiliste.

KIJEV - Ruske sile so ponoči izvedle nov val napadov na Ukrajino. V obsežnem napadu z droni na Kijev sta bili ranjena dva človeka, po eno smrtno žrtev pa je rusko obstreljevanje in bombardiranje zahtevalo v regiji Sumi in mestu Herson. Rusija je napade nadaljevala tudi čez dan, pri čemer so bile v Zaporožju ubite štiri osebe, še dve pa v Donecku.

BRUSELJ - S potrditvama kandidata za evropskega komisarja za proračun Piotra Serafina in kandidata za komisarja za gospodarstvo in produktivnost Valdisa Dombrovskisa pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta se je zaključil prvi del zaslišanj komisarskih kandidatov. Zaslišanje ste še pred tem uspešno prestala kandidatka za komisarko za širitev Marta Kos in Wopke Hoekstra, ki bo v novem mandatu komisije nadaljeval delo komisarja za podnebje. Pristojna odbora sta v sredo od kandidata za evropskega komisarja za zdravstvo in dobrobit živali Oliverja Varhelyija zahtevala dodatna pojasnila.

DUBLIN - Irska se namerava do konca leta pridružiti tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je sporočil irski zunanji minister Micheal Martin. Pred tem so irski poslanci sprejeli nezavezujoč akt, v katerem so se strinjali, da Izrael v palestinski enklavi izvaja genocid.

BERLIN - Bundestag je sprejel resolucijo, katere cilj je zaustaviti porast antisemitizma, povezanega z vojno v Gazi. Besedilo med drugim poziva k prepovedi javnega financiranja skupin, ki širijo antisemitizem, dvomijo v pravico Izraela do obstoja ali pozivajo k njegovemu bojkotu. Med kritiki resolucije so tudi pripadniki judovske skupnosti.

CANBERRA - Avstralska vlada je predstavila predlog zakonodaje o prepovedi dostopa otrok in mladostnikov, mlajših od 16 let, do družbenih omrežij, s katero želijo po besedah premierja Anthonyja Albaneseja podpreti vzgojna prizadevanja staršev. Nalogo preverjanja starosti naj bi dodelili spletnim podjetjem. Zakonodaja predvideva kazni, toda ne za kršitve uporabnikov.

WASHINGTON - ZDA so v sredo uvedle sankcije proti osebi in podjetju, povezanima s predsednikom entitete BiH Republike Srbske Miloradom Dodikom in sinom Igorjem Dodikom. Ministrstvo za finance je izpostavilo, da Dodik uradni položaj že leta uporablja za kopičenje osebnega premoženja prek podjetij, povezanih z njim in sinom.