Pregled - svet, 6. 11. (sreda)

WASHINGTON - Republikanec Donald Trump je zmagovalec torkovih predsedniških volitev v ZDA, na katerih je po zadnjih podatkih osvojil 292 elektorskih glasov. S tem je krepko prestopil mejo 270 elektorskih glasov in si zagotovil vrnitev v Belo hišo. Trump je zmago razglasil, preden so to storili osrednji ameriški mediji. "To je politična zmaga, ki je naša država še ni videla. Premagali smo ovire, za katere mnogi niso verjeli, da jih bomo," je dejal pred privrženci na Floridi in poudaril, da bo pomagal pri ozdravitvi države. Trump je slavil v 27 zveznih državah, prejel pa je tudi en glas v zvezni državi Maine, medtem ko izid v Nevadi in Arizoni še ni znan. Demokratska kandidatka Kamala Harris, ki po porazu še ni nagovorila javnosti, je skupno prejela 224 elektorskih glasov.

BRUSELJ/TEL AVIV/KIJEV/MOSKVA ... - Iz sveta so se zvrstili odzivi na zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. Med prvimi mu je čestital madžarski premier Viktor Orban, sledili so avstrijski kancler Karl Nehammer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz. Vodje evropskih institucij so ob čestitkah izpostavili pripravljenost na sodelovanje med EU in ZDA. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je izrazil prepričanje, da bo zavezništvo ostalo močno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa upanje, da bo Trumpova izvolitev pripomogla k dosegi pravičnega miru v Ukrajini. Kremelj je sporočil, da bo Trumpa sodil po dejanjih, Peking pa, da se nadeja mirnega sobivanja z ZDA. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zmago Donalda Trumpa označil za največji povratek v zgodovini.

WASHINGTON - Na kongresnih volitvah v ZDA so si republikanci zagotovili večino v senatu, ki so ga doslej s tesno večino nadzorovali demokrati. Po zadnjih podatkih so osvojili 52 od skupno sto sedežev. Volitve so sicer potekale le za tretjino senatnih sedežev. Republikanci imajo rahlo prednost tudi v bitki za nadzor predstavniškega doma, kjer so doslej osvojili 198 sedežev, demokrati pa 180. Končni izid volitev 435 članov predstavniškega doma še ni znan. Republikancem je uspelo ubraniti vse guvernerske položaje, za katere so potekale volitve. Od 11 bitk so jih njihovi kandidati dobili osem.

WASHINGTON - Volivci sedmih ameriških zveznih držav so potrdili referendumske pobude za pravico do splava, volivci v treh zveznih državah pa so jih zavrnili. Referendumi v korist pravice do splava so v torek padli na Floridi, v Južni Dakoti in Nebraski, uspeli pa so v Arizoni, Koloradu, Marylandu, Missouriju, Montani, Nevadi in New Yorku.

KIJEV - Ukrajinski vojaki so se v ruski obmejni regiji Kursk prvič spopadli s severnokorejskimi, je v torek razkril ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da prvi spopadi s Severno Korejo odpirajo novo poglavje nestabilnosti v svetu. Ukrajinske sile so od nepričakovanega vdora v rusko obmejno regijo Kursk avgusta zajele 717 ruskih vojakov, je sporočil vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski.

MOSKVA - Zgornji dom ruskega parlamenta je soglasno ratificiral zakon o obrambnem sodelovanju s Severno Korejo, potem ko ga so ga oktobra potrdili v dumi na podlagi junija sklenjenega sporazuma med Moskvo in Pjongjangom. Zakon so potrdili v času, ko so se ukrajinski vojaki po navedbah Kijeva na ruskem ozemlju spopadli s severnokorejskimi. Glasovanje v zgornjem domu ruskega parlamenta pomeni formalizacijo večmesečnega poglobljenega vzajemnega varnostnega in obrambnega sodelovanja med državama, ki sta bili zaveznici že med hladno vojno.

NOVI SAD - Na protestnem shodu zaradi smrti 14 ljudi ob zrušenju nadstreška na železniški postaji se je v torek zvečer zbralo več tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali odstop odgovornih za tragedijo, med njimi predsednika Aleksandra Vučića in premierja Miloša Vučevića. Pri tem so izbruhnili izgredi, policija je več ljudi pridržala. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po protestih obiskal Novi Sad in napovedal kaznovanje sodelujočih. Opozicija medtem trdi, da je nasilne protestnike pripeljala oblast za preusmerjanje pozornosti od petkove tragične nesreče.

TEL AVIV - V Izraelu so po odstavitvi obrambnega ministra Joava Galanta v torek zvečer izbruhnili protesti. Na ulicah Tel Aviva se je zbralo na tisoče demonstrantov, ki nasprotujejo tej potezi premierja Benjamina Netanjahuja. Galantovega naslednika Izraela Kaca pa so pozvali, da naj da prednost dogovoru o vrnitvi talcev. O protestih so poročali tudi iz Jeruzalema.

BRUSELJ - V Evropskem parlamentu sta po manjšem zapletu zeleno luč pristojnih odborov prejeli kandidatka za evropsko komisarko za okolje iz Švedske Jessika Roswall in belgijska kandidatka za komisarko za krizno upravljanje Hadja Lahbib. Doslej je zeleno luč pristojnih odborov tako prejelo 12 od skupno 26 komisarskih kandidatov. Članom pristojnih parlamentarnih odborov se je sicer predstavilo še pet komisarskih kandidatov, med njimi tudi za številne poslance sporni madžarski kandidati Oliver Varhely in litovski komisarski kandidat Andrius Kubilius.

BUDIMPEŠTA - Na Madžarskem je opozicijska Stranka za spoštovanje in svobodo (Tisza), ki jo vodi nekdanji član vlade, evroposlanec Peter Magyar, v javnomnenjski raziskavi prvič prehitela stranko Fidesz premiera Viktorja Orbana, je pokazala anketa madžarskega raziskovalnega inštituta Median. Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi 46 odstotkov glasov dobila Magyarjeva Stranka za spoštovanje in svobodo (Tisza), Fidesz pa 39 odstotkov, je pokazala raziskava, opravljena po naročilu madžarskega političnega tednika hvg.

MADRID - V pokrajini Valencija na vzhodu Španije pogrešajo najmanj 89 ljudi, kažejo prvi uradni podatki španskih oblasti o številu pogrešanih po smrtonosnih poplavah, v katerih je umrlo več kot 200 ljudi. Teden po poplavah več delov najhuje prizadete pokrajine Valencija ostaja odrezanih od sveta in opustošenih. Oblasti so uradne podatke o številu smrtnih žrtev v torek sicer zmanjšale z 217 na 215, pri čemer je 211 ljudi življenje izgubilo v pokrajini Valencija.

BERLIN - Nemška vlada je prižgala zeleno luč osnutku zakona obrambnega ministra Borisa Pistoriusa, ki uvaja novo obliko služenja vojaškega roka. Predlog ponovno uvaja vojaški register, v katerega se vpišejo moški, ko dopolnijo 18 let. V skladu s predlogom bodo morali izpolniti digitalni vprašalnik, v katerem bodo navedli podatke o svoji pripravljenosti in sposobnosti za služenje vojaškega roka. Za izpolnitev vprašalnika se lahko odločijo tudi ženske.

LYON - V šestdnevni mednarodni operaciji proti tihotapcem ljudi, ki se je pod vodstvom Interpola končala 4. oktobra, so priprli več kot 2500 ljudi in rešili 3000 potencialnih žrtev tihotapljenja in trgovine z belim blagom, so sporočili iz mednarodne organizacije kriminalistične policije. To je bila doslej največja tovrstna operacija Interpola.