Vreme: Povečini bo sončno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne megleno

V četrtek bo povečini sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki lahko v vzhodnih krajih vztraja večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod bo sprva bo nižinah megla ali nizka oblačnost, ki lahko predvsem v vzhodnih krajih vztraja ves dan.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope še vedno vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so nad severnim Atlantikom in severno Evropo. K nam v višinah z vetrovi vzhodnih smeri doteka suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo večinoma sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost, ki bo najbolj dolgotrajna ponekod v Panonski nižini in na avstrijskem Koroškem.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Rahlo obremenitev bodo čutili le najbolj vremensko občutljivi ljudje v krajih z dolgotrajno meglo.