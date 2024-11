Vreme: Visoka koprenasta oblačnost bo naraščala

Ljubljana, 5. novembra - Zvečer in ponoči se bo visoka koprenasta oblačnost od zahoda razširila nad vso Slovenijo. Jutro bo po nižinah marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno. Na nebu bo kar nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko ponekod na vzhodu zadrži dalj časa. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki je bo več v vzhodni polovici Slovenije.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. K nam v višinah z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka hladnejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo od zahoda naraščala visoka koprenasta oblačnost. Burja v Kvarnerju bo nekoliko oslabela.

V sredo bo sončno. Na nebu bo kar nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno. Megla ali nizka oblačnost bo prevladovala v krajih vzhodno od nas.