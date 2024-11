Finančni ministri EU podprli predlagano posodobitev sistema DDV

Bruselj, 5. novembra - Finančni ministri EU, med njimi tudi minister Klemen Boštjančič, so na zasedanju v Bruslju podprli predlog o spremembi direktive glede pravil o davku na dodano vrednost (DDV) za digitalno dobo, s katero se med drugim posodabljajo obveznosti poročanja o DDV. Ministri so razpravljali tudi o izvajanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.