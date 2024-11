Vreme: Precej jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 5. novembra - Danes bo precej jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. Burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno. Na nebu bo kar nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko ponekod na vzhodu zadrži dalj časa. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. K nam v višinah z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka hladnejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, burja v Kvarnerju bo ponehala. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V sredo bo sončno. Na nebu bo kar nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno. Megle ali nizka oblačnost bo prevladovala v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Rahlo obremenitev bodo čutili le najbolj vremensko občutljivi ljudje v krajih z dolgotrajno meglo.