Logaj in Štrukelj za pripravo analize o primanjkljaju učiteljev in vpis minimalnega deleža BDP za izobraževanje v zakonodajo

Ljubljana, 4. novembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta se na današnjem srečanju dogovorila za pripravo analize o primanjkljaju učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki bi ji sledili ustrezni ukrepi. Zavzela sta se tudi za vključitev minimalnega deleža BDP za vzgojo in izobraževanje v zakonodajo.