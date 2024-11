V New Yorku na poziv šolarja predčasen začetek božičnih počitnic

New York, 4. novembra - V New Yorku je 12-letnik zagnal peticijo, naj se božične počitnice letos začnejo že prej. Običajno se namreč začnejo 24. decembra, ker pa je letos to torek, so številni podprli idejo, da bi bil šole prost dan že ponedeljek. To so prejšnji teden odobrile tudi mestne oblasti.