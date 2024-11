Vreme: Danes večinoma sončno, dopoldne v kotlinah megleno

Ljubljana, 4. novembra - Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti vztrajala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj in dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo šibka burja ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad širšim območje srednje in doma zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se nahajajo nad Atlantikom, skrajno severno Evropo in vzhodno Evropo. K nam od severa doteka suh in v spodnjih plasteh ozračja nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja. V notranjosti Panonske nižine in na avstrijskem Koroškem bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, burja v Kvarnerju bo ponehala.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Rahlo obremenitev bodo čutili le najbolj vremensko občutljivi ljudje v krajih z meglo v jutranjem času.