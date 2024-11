Vreme: Jasno

Ljubljana, 3. novembra - Popoldne bo na Primorskem jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod se bo popoldne od vzhoda postopno delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Goriškem in ob morju do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 14, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, ki bo bolj vztrajna v sredo.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnimi vetrovi k nam priteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo ob severnem Jadranu pretežno jasno z burjo. Drugod se bo jasnilo. V ponedeljek bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.