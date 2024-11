Pregled - šport, 2. 11. (sobota)

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 73:81 (27:22, 47:38, 57:57).

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 15. kroga lige ICEHL premagali Innsbruck s 4:2 (1:0, 3:2, 0:0).

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 14. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 1:0 (1:0).

DOMŽALE - Nogometaši Domžal in Primorja so se v tekmi 14. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

RIJAD - Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju v Rijadu zasedla tretje mesto in si s tem zagotovila pravico nastopa na turnirjih evropske serije v letu 2025.

BRATISLAVA - Vaterpolisti Ljubljane Slovana so v drugem krogu kvalifikacijske skupine D premagali ciprski Limassol z 12:7 (2:3, 3:0, 4:1, 3:3) in si že zagotovili napredovanje v četrtfinale evropskega pokala challenge. V petek so Ljubljančani premagali belgijski Mouscronnois.

SAO PAULO - Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Braziliji. Drugo mesto je osvojil njegov sotekmovalec Avstralec Oscar Piastri, tretji je bil vodilni v seštevku sezone Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Pozneje je zaradi neupoštevanja pravil ob virtualnem varnostnem avtomobilu dobil petsekundo kazen in izgubil eno mesto. Razlika med glavnima kandidatoma za naslov je tako še nekoliko manjša in znaša še 44 točk. Kvalifikacije za dirko v Braziliji pa bodo opravili v nedeljo. Zaradi močnega dežja in neurja so namreč v Sao Paolu najprej prestavili, potem pa odpovedali za danes predvidene kvalifikacije.

SEPANG - Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) je zmagal na sprinterski dirki velike nagrade Malezije, predzadnje dirke sezone svetovnega prvenstva motociklistov v kraljevem razredu motoGP. S tem je še povečal prednost v skupnem seštevku. Drugi je bil tokrat njegov rojak Marc Marquez (Ducati-Gresini), tretji Italijan Enea Bastianini (Ducati). Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je padel in ni končal dirke, tako da sedaj Martin, ki je vodil v SP že pred dirko, v prvenstvu vodi z 29 točkami naskoka pred dvakratnim zaporednim prvakom Bagnaio.

PARIZ - Nemec Alexander Zverev in Francoz Ugo Humbert bosta igrala v finalu zadnjega letošnjega turnirja serije masters v Parizu z nagradnim skladom skoraj šest milijonov evrov. Zverev je bil v polfinalu boljši od Danca Holgerja Runeja z 2:0 v nizih, Humbert pa je ugnal Rusa Karena Hačanova.

MINNEAPOLIS - Ekipa Denver Nuggets je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh izgubila z Minnesoto Timberwolves s 116:119. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe gležnja ni bil v postavi gostujoče zasedbe, kot so navedli v klubu pred tekmo. Ekipi imata sedaj po dve zmagi in poraza v novi sezoni.