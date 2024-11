Varnostni svet ZN podaljšal mandat misijama ZN v Libiji in Zahodni Sahari

New York, 1. novembra - Varnostni svet ZN je v četrtek potrdil resolucijo za podaljšanje mandata misiji ZN v Libiji (Unsmil) do 31. januarja prihodnje leto z možnostjo avtomatičnega podaljšanja za dodatnih devet mesecev, če bo vmes potrjen vodja misije. Svet pa je ob tem podaljšal še mandat misiji ZN za referendum v Zahodni Sahari (Minurso) do 31. oktobra 2025.