TotalEnergies v četrtletju z nižjim dobičkom

Pariz, 31. oktobra - Francoski energetski velikan TotalEnergies je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 2,3 milijarde dolarjev (3,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 65 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na to so vplivale nižje marže rafiniranja in nižje cene goriva, so navedli.