Vreme: Ponoči bo jasno

Ljubljana, 30. oktobra - Zvečer in ponoči bo jasno, po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 2, v Vipavski dolini okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek zjutraj bo jasno, po kotlinah bo megla ali nizka oblačnost. Najdlje se bo zadržala na vzhodu države. Čez dan bo sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: v petek bo precej jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, ki se bo ponekod zadržala do sredine dneva. V soboto bo sprva še dokaj sončno z jutranjo meglo. Popoldne se bo od vzhoda v notranjosti oblačnost postopno povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo dopoldne se bo razjasnilo. Veter v notranjosti bo oslabel, na Primorskem pa bo še pihala šibka do zmerna burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Iberskim polotokom pa je ciklon. S šibkimi vzhodnimi vetrovi v spodnjih plasteh ozračja k nam priteka postopoma bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči in v četrtek bo precej jasno, dopoldne bo predvsem po nižinah severno in vzhodno od nas megla ali nizka oblačnost, ki se bo čez dan razkrojila.