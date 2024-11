Tokio, 1. novembra - Hello Kitty, lik, ki krasi vse od torbic do kuhalnikov riža, danes praznuje 50 let. Enostaven dizajn - po pojasnilih družbe Sanrio, ki stoji za znamko, gre za majhno punčko iz Londona, in ne mačko - japonskim ustvarjalcem še vedno prinaša milijone.