Vreme: Do poldneva se bo povsod razjasnilo

Ljubljana, 29. oktobra - Danes dopoldne bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost, drugod bo precej jasno. Čez dan se bo povsod razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo večinoma jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in deloma sončno vreme z dopoldansko meglo po nižinah.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam priteka postopoma bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih državah precej sončno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Dopoldne bo v Celovški kotlini megla ali nizka oblačnost. V sredo bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.