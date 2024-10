Vreme: Danes sprva povečini oblačno

V nedeljo bo v vzhodni in osrednji Sloveniji povečini sončno in po nižinah sprva megleno. Na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. V torek se bo oblačnost od vzhoda povečala, na Primorskem pa se bo ob šibki burji postopno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas delno jasno in zjutraj po nižinah megleno. Bolj oblačno bo v Furlaniji-Julijski krajini in ob severnem Jadranu, kjer bo predvsem dopoldne ponekod še deževalo. V nedeljo bo deloma sončno in zjutraj po nižinah megleno, več oblačnosti bo v krajih zahodno od nas.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena.