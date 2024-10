Ta konec tedna vnovična zapora štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico

Ljubljana, 25. oktobra - Od 20. ure danes do 5. ure v ponedeljek zjutraj bo v smeri Ljubljane popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Na Darsu pred izvozom Vransko zato pričakujejo zastoje. Ob zapori na območju trojanskih predorov v smeri Maribora je pred dvema tednoma prišlo do velike gneče in zastojev, tudi na vzporedni regionalni cesti.