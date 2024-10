Izidi nogometne konferenčne lige (1)

* Izidi, 2. krog: - četrtek, 24. oktober: Vikingur - Cercle Brugge 3:1 (1:1) Apoel - Borac Banjaluka 0:1 (0:0) (Vid Belec je branil celo tekmo za Apoel) (Sandi Ogrinec je odigral celo tekmo za Borac) (Aleks Pihler je igral od 81. minute za Borac) (Gregor Bajde je vso tekmo sedel na klopi Borca) Celje - Istanbul Basaksehir 5:1 (3:0) Djurgarden - Vitoria Guimaraes 1:2 (0:0) Gent - Molde 2:1 (1:0) Hearts - Omonia 2:0 (2:0) Jagiellonia - Petrocub 2:0 (0:0) (Dušan Stojinović je odigral celo tekmo za Jagiellonio) Larne - Shamrock Rovers 1:4 (0:3) Panathinaikos - Chelsea 1:4 (0:1) (Adam Gnezda Čerin je odigral celo tekmo za Panathinaikos) (Andraž Šporar je igral od 71. minute za Panathinaikos) (Benjamina Verbiča ni bilo v kadru Panathinaikosa) Rapid Dunaj - Noah 1:0 (1:0) St. Gallen - Fiorentina 2:4 (1:0) 21.00 Betis - Koebenhavn 21.00 HJK Helsinki - Dinamo Minsk 21.00 Mlada Boleslav - Lugano 21.00 Olimpija - LASK Linz 21.00 Pafos - Heidenheim 21.00 The New Saints - Astana 21.00 Bačka Topola - Legia - lestvica: 1. Chelsea 2 2 0 0 8:3 6 2. Fiorentina 2 2 0 0 6:2 6 3. Vitoria Guimaraes 2 2 0 0 5:2 6 4. Hearts 2 2 0 0 4:1 6 . Jagiellonia 2 2 0 0 4:1 6 6. Rapid Dunaj 2 2 0 0 3:1 6 7. Shamrock Rovers 2 1 1 0 5:2 4 8. Borac Banjaluka 2 1 1 0 2:1 4 9. Pafos 1 1 0 0 4:1 3 10. Lugano 1 1 0 0 3:0 3 11. Cercle Brugge 2 1 0 1 7:5 3 12. Celje 2 1 0 1 6:4 3 13. Omonia 2 1 0 1 4:2 3 . Molde 2 1 0 1 4:2 3 15. Noah 2 1 0 1 2:1 3 . Heidenheim 1 1 0 0 2:1 3 17. Legia 1 1 0 0 1:0 3 . Astana 1 1 0 0 1:0 3 19. Gent 2 1 0 1 4:5 3 20. Vikingur 2 1 0 1 3:5 3 21. LASK Linz 1 0 1 0 2:2 1 22. Djurgarden 2 0 1 1 3:4 1 23. Apoel 2 0 1 1 1:2 1 24. Panathinaikos 2 0 1 1 2:5 1 25. Olimpija 1 0 0 1 1:2 0 . Koebenhavn 1 0 0 1 1:2 0 . Dinamo Minsk 1 0 0 1 1:2 0 28. Betis 1 0 0 1 0:1 0 . Bačka Topola 1 0 0 1 0:1 0 30. Mlada Boleslav 1 0 0 1 0:2 0 . The New Saints 1 0 0 1 0:2 0 32. HJK Helsinki 1 0 0 1 0:3 0 33. Istanbul Basaksehir 2 0 0 2 2:7 0 34. Petrocub 2 0 0 2 1:6 0 35. St. Gallen 2 0 0 2 4:10 0 36. Larne 2 0 0 2 1:7 0