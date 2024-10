The Stroj z novim albumom in koncertom v Kinu Šiška

Ljubljana, 24. oktobra - Kolektiv tolkalcev The Stroj je po 11 letih izdal novo ploščo KamenOgenjKostKladivo, ki jo bodo nocoj tudi uradno predstavili v Kinu Šiška. Z njo so se ponovno dotaknili prvinskosti ritma, ki so ga skozi ustvarjalni proces obogatili z vokali in neandertalsko piščaljo. Novo produkcijo so napovedali kot največji zvočno-vizualni spektakel doslej.