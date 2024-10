Umik nekaterih pijač proizvajalca Coca-Cola

Podjetje umika naslednje izdelke z rokom uporabnosti 4. 2. 2025-12. 4. 2025:

Fanta pomaranča zero 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 4491397

Coca Cola zero 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000131836

Mezzo mix 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 54490840

Coca Cola light 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 54492387

Coca Cola 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 54491472

Fanta pomaranča 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 40822938

Sprite zero 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000110039

Fanta limona zero 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5999576150620

Coca Cola zero limona 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000227553

Fanta mango 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 90494055

Fanta zero wtf acai bowl 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000310002

Sprite full sugar 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000110671

Fanta zero exotic 0,5 litra serijska oznaka izdelka je 5449000094131

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.