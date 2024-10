Društvo slovenskih književnih prevajalcev bo podelilo Jermanovo nagrado

Ljubljana, 25. oktobra - Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) drevi v dvorani Alme Karlin Cankarjevega doma pripravlja pogovor z nominiranci in razglasitev Jermanove nagrade za leto 2024. Za nagrado so za svoje prevode nominirani Bogdan Lešnik, Branko Madžarevič in Miha Marek.