Nagrada Daphne Caruana Galizia novinarskemu projektu Izgubljeni v Evropi

Strasbourg, 23. oktobra - V Evropskem parlamentu so letošnjo novinarsko nagrado Daphne Caruana Galizia danes podelili novinarskemu projektu Izgubljeni v Evropi (Lost in Europe) o izginotju otrok migrantov brez spremstva. Preiskava medijskih hiš iz sedmih držav je pokazala, da je med letoma 2021 in 2023 po prihodu v Evropo izginilo najmanj 51.433 takih otrok.