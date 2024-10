DZ po vetu znova podprl preimenovanje praznika vrnitve v praznik priključitve Primorske k matični domovini

Ljubljana, 23. oktobra - DZ je po vetu državnega sveta s 50 glasovi za in 26 proti danes znova podprl predlagano spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero se bo praznik vrnitve Primorske k matični domovini preimenoval v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Predlog so podprli poslanci koalicije, v SDS in NSi so bili proti.