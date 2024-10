Vreme: Danes se bo povsod pooblačilo

V Prekmurju in delu Štajerske bo do noči suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno. Občasno bo še deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bo dež večinoma ponehal. V petek bo pretežno oblačno, predvsem na jugozahodu Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno še možen rahel dež.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nemčijo. Oslabljena vremenska fronta valovi iznad vzhodne čez srednjo Evropo do Pirenejev in predvidoma ne bo prešla naših krajev. K nam ob šibkih vetrovih doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, rahel dež bo zajel večino sosednjih pokrajin, le na Madžarskem, na avstrijskem Štajerskem in vzhodni Hrvaški bo do noči suho. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V četrtek bo oblačno, občasno bo ponekod deževalo, najpogosteje ob severnem Jadranu in v zahodni Hrvaški. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.