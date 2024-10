Pregled - šport, 22. 10. (torek)

MONTREUX - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo še četrtič zapovrstjo koledarsko leto končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci, vrh nepretrgoma zaseda že od 28. septembra 2021. Po najboljši sezoni v karieri ima na vrhu skoraj 5600 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v tretjem krogu skupinskega dela evropske lige doma izgubili proti švicarskemu Kriensu iz Luzerna s 27:33 (14:19). Velenjska ekipa se bo v naslednjem krogu (29. oktober) v gosteh znova pomerila s švicarsko zasedbo.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije so se po porazu v petek v Linzu vrnili na zmagovito pot. Pred domačimi gledalci so po podaljšku premagali Vienno Capitals z 2:1. To je šesta zmaga za Olimpijo, peta na domačem ledu v šestih nastopih, s katero so se izbranci trenerja Anttija Karhule učvrstili med prvimi šestimi ekipami, ki se bodo po 48 tekmah rednega dela neposredno uvrstile v četrtfinale.

TAMPICO - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela nastope na turnirju WTA 125 v Mehiki z nagradnim skladom 106.000 evrov. Konjičanka je v prvem krogu Tampica s 6:1 in 7:5 premagala Kolumbijko Emiliano Arango.

LJUBLJANA - Real iz Madrida je na osrednji tekmi 3. kroga nogometne lige prvakov na stadionu Santiago Bernabeu premagal Borussio iz Dortmunda s 5:2. Nemška ekipa je po prvem polčasu vodila z 2:0, branilka naslova iz Španije pa je v drugem uprizorila prvovrsten preobrat in zabila kar pet golov. Na vrhu razpredelnice je Aston Villa s 100-odstotnim izkupičkom, zadnja žrtev ekipe iz Birminghama, ki je zmagala z 2:0, je bila Bologna.

SÖLDEN - Sloviti alpski smučar Marcel Hirscher bo nastopil na nedeljski uvodni veleslalomski tekmi svetovnega pokala v sezoni 2024/25 v avstrijskem Söldnu, je sporočila nizozemska smučarska zveza. Hirscher se je upokojil 2019, a se je letos odločil, da se vrne na bele strmine in zastopa barve Nizozemske, domovine svoje matere.