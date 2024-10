HSBC napovedal razdelitev na vzhodno in zahodno enoto

London, 22. oktobra - Bančni velikan HSBC se bo razdelil na štiri glavne enote, geografsko pa na vzhodni in zahodni del. Projekt je del načrta za zmanjšanje stroškov do 300 milijonov dolarjev in boljšo osredotočenost na najmočnejše oddelke banke. Spremembe naj bi začele veljati leta 2025.