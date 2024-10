Pregled - svet, 21. 10. (ponedeljek)

KIŠINJOV - Moldavci so v nedeljo z izjemno majhno večino podprli približevanje EU - za vpis članstva v EU kot strateškega cilja v ustavo je po skoraj vseh preštetih glasovih glasovalo 50,4 odstotka volivcev. Predsednica Maia Sandu je za zelo tesen izid okrivila vmešavanje Rusije, ki očitke zanika. Sandu je sicer na predsedniških volitvah, ki so potekale hkrati z referendumom, zmagala z 42 odstotki glasov. Za nov mandat se bo kljub temu morala potegovati v drugem krogu.

KIŠINJOV/BRUSELJ/WASHINGTON - Glasovanje na nedeljskih predsedniških volitvah in referendumu o približevanju EU v Moldaviji je bilo po navedbah Bruslja tarča ruskega vmešavanja in ustrahovanja brez primere. Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so sicer ocenili, da sta bili obe glasovanji kljub resnim poskusom spodkopavanja njune celovitosti dobro organizirani. Izid referenduma so ob vseh najvišjih predstavnikih EU pozdravili tudi v Beli hiši.

BEJRUT - Izrael izvaja nove napade na Libanon, v nedeljo zvečer so napadli tudi Bejrut in dolino Beka na vzhodu države. Med drugim so bile njegove tarče podružnice banke, ki naj bi podpirala šiitsko gibanje Hezbolah. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je v zadnjem dnevu v Libanonu skupno zadela približno 300 Hezbolahovih ciljev. Hezbolah medtem poroča o novih spopadih in napadih na položaje izraelskih sil, slednje pa napovedujejo nove napade po vsej državi.

BEJRUT - Povezovanje lastne usode z drugimi konflikti v regiji ni v interesu Libanona, je na obisku v Bejrutu dejal ameriški odposlanec Amos Hochstein in dodal, da si Washington želi čimprejšnji konec vojne med Izraelom in Hezbolahom. Državni sekretar ZDA Antony Blinken se medtem vrača na Bližnji vzhod, v ospredju njegovega vnovičnega potovanja v regijo, ki jo vse bolj pretresajo konflikti, pa bo znova prekinitev ognja v Gazi.

GAZA - Izraelska vojska je izvedla nove napade v taborišču Džabalija, kjer je bilo ubitih najmanj 18 Palestincev. Iz izraelske vojske so sporočili, da je v eksploziji v bližini tanka umrl eden od poveljnikov trajajoče ofenzive v Džabaliji, kjer izraelske sile nadaljujejo obleganje razdejanega severa Gaze. Izraelski nacionalisti, med njimi tudi skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, so medtem pozvali k ponovni naselitvi Gaze z izraelskimi naseljenci.

TEL AVIV - Izraelski varnostni organi so razkrinkali vohunsko mrežo, ki je delala za Iran. Sedem Izraelcev iz Haife in okolice je približno dve leti zalagalo Teheran z občutljivimi informacijami o vojaških oporiščih in energetski infrastrukturi. Med njimi sta bila tudi dva mladoletnika. V zameno za svoje delo naj bi vohuni prejemali po več sto tisoč dolarjev.

KIJEV/ZAPOROŽJE/MOSKVA - Več ukrajinskih regij je bilo ponoči tarča ruskih napadov. V napadu v regiji Zaporožje sta bili ubiti najmanj dve osebi, najmanj 15 pa ranjenih. V Harkovu je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi, še trije so bili ranjeni v napadu na mesto Krivij Rig. Rusija je medtem sporočila, da je nad več regijami sestrelila 18 ukrajinskih dronov. Tarča napadov je bil tudi ruski Belgorod, kjer sta bili ranjeni dve osebi.

SEUL - Južna Koreja je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v Seulu in znova kritizirala odločitev Severne Koreje o napotitvi več tisoč vojakov v Rusijo za podporo invaziji na Ukrajino, je sporočilo južnokorejsko zunanje ministrstvo. Ob tem je pozvalo k takojšnjemu umiku severnokorejskih vojakov iz Rusije. Nato doslej sicer še ni potrdil napotitve severnokorejskih sil v Rusijo, generalni sekretar Mark Rutte pa opozarja, da bi to pomenilo znatno zaostrovanje konflikta.

ANKARA/PHILADELPHIA - Pri 83 letih je v ZDA umrl turški islamski klerik Fethullah Gülen. Nekdanjega tesnega zaveznika in kasneje sovražnika turškega predsednika Recepa Tayyipa Ergogana je Turčija obtoževala, da je bil v ozadju poskusa državnega udara leta 2016. Sam je obtožbe ves čas zanikal. Od leta 1999 je živel v ameriški Pensilvaniji. Leta 2017 mu je Ankara odvzela turško državljanstvo.

CANBERRA - Britanski kralj Karel III. je v okviru obiska v Avstraliji nagovoril parlament, kjer je državo pozval, naj prevzame vodilno vlogo v boju za zmanjšanje toplogrednih izpustov. Ob koncu je bil deležen glasnega protesta ene od senatork, ki je dejala, da ni njen kralj, in mu očitala škodo, povzročeno prvotnim prebivalcem Avstralije. Preden so jo varnostniki pospremili iz dvorane, je med drugim evropskim naseljencem očitala genocid nad staroselci.

RIM - Italijanska vlada naj bi sprejela odlok, s katerim namerava spremeniti pravni status vladnega seznama varnih držav in 22 držav v celoti opredeliti kot varne, kar pomeni, da bodo prošnje za azil prosilcev iz teh držav lahko obravnavali pospešeno. Poteza vlade je odziv na nedavno odločitev italijanskega sodišča, ki je zavrnilo namestitev 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta v novem italijanskem sprejemnem centru za migrante v Albaniji.

TIRANA - V Tirani so po nalogu posebnega državnega tožilstva za boj proti korupciji pridržali nekdanjega albanskega predsednika Ilirja Meto. Nekdanji albanski premier Sali Berisha je njegovo aretacijo označil za politični pregon, ki ga je pripisal trenutnemu premierju Ediju Rami. Albanski mediji navajajo, da je aretacija najverjetneje povezana s primerom, ki se nanaša na preiskavo o njegovem premoženju in lobiranju v ZDA.

SARAJEVO - Na nedeljskih lokalnih volitvah v štirih občinah v Bosni in Hercegovini, kjer so jih v začetku meseca preložili zaradi katastrofalnih poplav, ni prišlo do sprememb oblasti. Županska mesta sta po neuradnih delnih izidih ohranili največja bošnjaška stranka SDA in največja stranka Hrvatov v BiH, HDZ BiH. Volitve v Jablanici, ki je bila v poplavah in plazovih najbolj prizadeta, bodo volitve kasneje.

PODGORICA - Prosrbske stranke v Črni gori so po nedavni objavi rezultatov popisa prebivalstva iz leta 2023 obnovile zahtevo, da srbski jezik postane uradni jezik. Rezultati popisa prebivalstva so namreč pokazali, da je srbščina prvi jezik za 43 odstotkov prebivalcev Črne gore, črnogorski jezik pa za dobrih 34 odstotkov. Črnogorska ustava kot uradni jezik opredeljuje črnogorski jezik, srbski jezik pa je v uradni rabi skupaj z bosanskim, hrvaškim in albanskim.

ZAGREB - V Zagrebu je umrl dolgoletni direktor tamkajšnjega kliničnega centra (KBC Zagreb) Ante Ćorušić. Smrt šefa največje hrvaške bolnišnice so potrdili na ministrstvu za zdravje, policija pa še preiskuje kraj nesreče. Ćorušić je po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Večernji list, umrl po padcu s protipožarnih stopnic bolnišnice, s pomočjo katerih si po besedah ene od zdravnic številni zaposleni krajšajo pot do bližnje trgovine z živili.

ŽENEVA - Egipt je uradno postal država brez malarije, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ko je vladi predala potrdilo. Po svetu je trenutno 44 držav in en teritorij, ki veljajo za območja brez malarije. V Egiptu že najmanj tri leta niso imeli domačih prenosov malarije, sicer pa se je ta bolezen v afriški državi prvič pojavila že 4000 let pred našim štetjem.

HANOJ - Vietnamski parlament je za novega predsednika države soglasno potrdil generala Luonga Cuonga. S tem je država dobila že četrtega predsednika v manj kot dveh letih. Nekdanji vodja političnega oddelka vietnamske vojske bo funkcijo opravljal do leta 2026. Na položaju je zamenjal To Lama, ki je tudi generalni sekretar komunistične partije. S položaja predsednika je Lam odstopil, da bi ohranil delitev pristojnosti.