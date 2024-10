Livepool po zmagi na derbiju s Chelseajem ostaja na vrhu letvice

London, 20. oktobra - Nogometaši Liverpoola so tudi po osmem krogu angleškega prvenstva ostali na vrhu prvenstvene lestvice, potem ko so na derbiju kroga z 2:1 premagali Chelsea. Tekma sicer z lepoto ni navdušila, priložnosti ni bilo veliko, vsaj v prvem polčasu so bili gosti v polju boljši tekmec, a tega niso kronali z golom.