Izidi na NLB 28. ljubljanskem maratonu (3)

* Izidi: * moški: - 42 km (v oklepaju izidi za DP): 1. Tamire Getaneh Molla (Eti) 2:06:29 2. Edmond Kipngetich (Ken) 2:07:03 3. Collins Kipkurui Kipkorir (Ken) 2:07:28 ... 8. Primož Kobe (Slo) 2:18:21 (1. DP), slo. rekord proge 9. Matic Modic (Slo) 2:24:09 10. Domen Hafner (Slo) 2:24:19 (2. DP) 11. Blaž Orešnik (Slo) 2:27:17 (3. DP) - 21 km: 1. Jakob Medved (Slo) 1:07:16, slo. rekord do 23 let 2. Mitja Krevs (Slo) 1:07:39 3. Timotej Bečan (Slo) 1:09:19 - 10 km: 1. Vid Botolin (Slo) 29:54, rekord proge 2. Jan Kokalj (Slo) 30:03 3. Caleb Greenwich (BiH) 31:09 * ženske: - 42 km (v oklepaju izidi za DP): 1. Joyce Chepkemoi Tele (Ken) 2:20:17, rekord proge 2. Gadise Mulu Demissie (Eti) 2:20:59 3. Zinash Gerado Senbeta (Eti) 2:24:04 ... 6. Anja Fink Malenšek (Slo) 2:39:10 (1. DP) 7. Saša Pisk (Slo) 2:46:12 (2. DP) 8. Neja Kršinar (Slo) 2:47:40 (3. DP) - 21 km: 1. Liza Šajn (Slo) 1:12:17, slo. rekord do 23 let 2. Jasmina Pitamic Vojska (Slo) 1:18:20 3. Nuša Mali (Slo) 1:22:31 - 10 km: 1. Klara Lukan (Slo) 31:49, rekord proge 2. Tjašan Vrtačič (Slo) 34:01 3. Klara Močnik (Slo) 36:42