Pregled - šport, 19. 10. (sobota)

Ljubljana, 19. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 19. oktobra.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 6. krogu evropske lige prvakinj v gosteh izgubile proti madžarskemu Ferencvarosu s 26:28 (14:16). Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 10. novembra, ko bo gostila francoski Metz.

LINZ - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki je na evropskem prvenstvu v Linzu branil srebrno kolajno iz Münchna, se je od nadaljnjega tekmovanja poslovil v osmini finala. Boljši od njega je bil Šved Anton Källberg, ki je zmagal s 4:3 (-10, 5, -8, 11, 7, -9, 11).

CELJE - Nogometaši Celja so v 12. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 4:3 (0:1), Olimpija je z 1:0 (1:0) premagala Nafto 1903, Primorje pa Koper s 4:3 (3:1).

AUSTIN - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec sprinterske dirke pred veliko nagrado ZDA v Austinu v svetovnem prvenstvu formule 1. Trikratni zaporedni svetovni prvak je slavil pred Špancem Carlosom Sainzem (Ferrari) in Britancem Landom Norrisom (McLaren).

BOLZANO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi drugega kroga na turnirju celinskega pokala, ki ga gosti južnotirolski klub Ritten v Klobensteinu, premagali ukrajinski Sokol Kijev s 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). V prvi tekmi skupine C so premagali hrvaški Sisak s 3:1, jeseniški zadnji tekmec v nedeljo pa bo domači Ritten. V nadaljevanje vodi le prvo mesto.

DOBOJ - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v BiH premagali Gračanico s 43:35 (23:15). Povratna tekma bo 27. oktobra v Celju.

ŠABAC - Rokometaši Krke iz Novega mesta so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v Šabcu premagali Metaloplastiko z 32:30 (18:10). Povratna tekma bo 26. oktobra v Novem mestu.

KOPER - Rokometaši Kopra so v 8. krogu lige NLB izgubili proti Svišu Cugelj oknom Ivančni Gorici z 20:21 (12:10), rokometaši Urbanscapa Loke in Trima Trebnjega so se razšli z neodločenim izidom 28:28 (15:14), rokometaši Rika Ribnice pa so premagali Misteral Krško s 36:31 (19:13).

KOBARID - Marko Grossi je zmagovalec relija Soča, predzadnje postaje sezone državnega prvenstva. Grossi je vodstvo prevzel po šesti hitrostni preizkušnji in diskvalifikaciji Roka Turka. Turk, zmagovalec vseh petih prejšnjih domačih dirk, si je sicer že pred relijem v okolici Kobarida privozil naslov državnega prvaka za sezono 2024.

DUNAJ - Francoz Sebastien Ogier (Toyota) vodi pred zadnjim dnevom srednjeevropskega relija, predzadnje postaje letošnje sezone svetovnega prvenstva. Osemkratni svetovni prvak ima 5,2 sekunde naskoka pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai) in 14 sekund pred moštvenim kolegom, Valižanom Elfynom Evansom.

BARCELONA - Novozelandska jadrnica Emirates Team New Zealand je petič v zgodovini osvojila pokal Amerike, ki je potekal na morju pred Barcelono. V finalu 37. izvedbe tekmovanja je skupno s 7:2 v zmagah premagala britanski Ineos ter tretjič zapovrstjo dvignila to prestižno lovoriko.

ANTWERPEN - Španec Roberto Bautista Agut in Čeh Jiri Lehečka sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Antwerpnu. Bautista Agut je v polfinalu s 6:3 in 6:4 odpravil Francoza Huga Gastona, petopostavljeni Lehečka pa s 6:3, 4:6 in 6:2 osmopostavljenega Američana Marcosa Girona.

STOCKHOLM - Američan Tommy Paul in Bolgar Grigor Dimitrov bosta igrala v finalu teniškega turnirja serije ATP 250 v Stockholmu na Švedskem. Četrti nosilec Paul je v polfinalu premagal Švicarja Stana Wawrinko s 6:3 in 6:2, tretjepostavljeni Dimitrov pa je v treh nizih z 2:6, 7:5 in 6:4 strl sedmega nosilca, Nizozemca Tallona Griekspoorja.

ALMATY - Rus Karen Hačanov in Kanadčan Gabriel Diallo bosta igrala v finalu turnirja ATP 250 v Almatyju. Tretjepostavljeni Rus je v polfinalu s 6:7, 6:3 in 6:4 izločil Avstralca Aleksandra Vukića, Diallo pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od četrtega nosilca, Argentina Francisca Cerundola.

NINGBO - Rusinji Darja Kasatkina in Mira Andrejeva sta finalistki teniškega turnirja WTA 500 v Ningboju. Obe sta iz polfinala napredovali po predaji tekmic.