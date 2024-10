Vreme: Ponoči v vzhodnih krajih delno jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 19. oktobra - Ponoči se bo od vzhoda postopno jasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Bolj oblačno bo ostalo v zahodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo dopoldne se bo razjasnilo tudi v zahodnem delu Slovenije. Burja na Primorskem bo oslabela in do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže in po nižinah megleno. V torek bo večji del dneva še dokaj jasno, le na zahodu bo nekaj več oblačnosti.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je plitev ciklon z vremensko fronto, iznad vzhodne Evrope pa sega nad Balkan in vzhodne Alpe območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda še priteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, ponekod bo nastala megla. Proti zahodu bo pretežno oblačno, sprva bo v krajih zahodno od nas še lahko nekaj dežja. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo se bo postopno povsod razjasnilo. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.