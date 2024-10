Vreme: Danes pretežno oblačno

Ljubljana, 19. oktobra - Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho, na severovzhodu se bo popoldne oblačnost trgala. Burja na Primorskem se bo dopoldne nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo od vzhoda postopno jasnilo.

V nedeljo dopoldne se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže in po nižinah megleno. V torek bo večji del dneva še dokaj jasno, le na zahodu bo nekaj več oblačnosti.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je plitev ciklon z vremensko fronto, iznad vzhodne Evrope pa sega nad Balkan in vzhodne Alpe območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda še priteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v Furlaniji-Julijski krajini še nekaj dežja, drugod bo povečini oblačno, a večinoma suho. V krajih vzhodno od nas se bo počasi jasnilo. Ob severnem Jadranu se bo krepila burja. V nedeljo se bo postopno povsod razjasnilo. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev počasi popuščala. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.