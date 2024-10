Vreme: Ponoči bo dež postopno povsod ponehal

Ljubljana, 18. oktobra - Ponoči bodo padavine oslabele in do jutra postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno oblačno, na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti marsikje megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in popoldne ponehala. V ponedeljek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže in po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad Italijo in nad Jadranom in nekoliko vpliva tudi na vreme pri nas. Z vetrovi južnih smeri priteka v višinah k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno. Predvsem v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu bo občasno še deževalo. Jugo ob severnem Jadranu se bo obračal v burjo. V soboto bo v Furlaniji-Julijski krajini še nekaj dežja, drugod bo že povečini suho. V krajih vzhodno od nas se bo počasi jasnilo. Ob severnem Jadranu se bo krepila burja.