Pregled - šport, 17. 10. (četrtek)

LINZ - Slovenska predstavnika med posamezniki na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Linzu sta nalogo v prvem krogu opravila polovično uspešno. Darko Jorgić je v večerni tekmi premagal Madžara Leija Balazsa, Kožul pa je izgubil s Hrvatom Ivorjem Banom, oba dvoboja sta se končala s tesnim izidom 4:3. Med dvojicami so bili danes uspešni vsi trije slovenski predstavniki Jorgić, Hribar in Kožul, ki so se uvrstili v drugi krog. Izpadli pa sta Ana Tofant in Sara Tokić. Jorgić je v dvojicah zmagal v navezi s Hrvatom Tomislavom Pucarjem.

LJUBLJANA - Selektor slovenske ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec je objavil seznam za prihajajoči dvoboj v pokalu Billie Jean King. Slovenke bodo 15. in 16. novembra v Velenju gostile Nizozemke. V polfinalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK bodo nastopile Veronika Erjavec (181. na lestvici WTA), Tamara Zidanšek (199.), Pia Lovrič (517.), Živa Falkner (526.) in Alja Senica (1261.).

ŠIBENIK - Košarkarji Ilirije so v drugem krogu lige Aba 2 zabeležili prvo zmago. V Šibeniku so slavili s 95:61 (25:22, 51:33, 74:48).

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu klonili proti tekmecu iz Vipitena s 4:6 (2:0, 1:2, 1:4).

PRAGA - Na srednjeevropskem reliju, predzadnji postaji svetovnega prvenstva v reliju 2024, je po uvodnem dnevu v vodstvu Francoz Sebastien Ogier (Toyota). Po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah, danes so vozili na Češkem, pa ima le devet desetink naskoka pred vodilnim v seštevku sezone Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Belgijec lahko že v nedeljo prvič v karieri postane svetovni prvak. Na predzadnji reli sezone je prišel z 29 točkami naskoka, če bo njegova prednost v nedeljo 31 ali več točk, pa bo že zmagovalec letošnje sezone.

TORONTO - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je na četrti tekmi sezone severnoameriške lige NHL s kralji gostoval v Torontu. Na domačem ledu se je z golom in dvema podajama razigral Auston Matthews, Maple Leafs pa so premagali Los Angeles Kings s 6:2. Kopitar je v 17:12 minute na ledu ostal brez točke, proti vratom tekmeca je sprožil tri strele na gol.