Vreme: Ponoči oblačno, padavine se bodo od juga razširile nad državo

Ljubljana, 17. oktobra - Ponoči bo oblačno, padavine se bodo od juga znova razširile nad Slovenijo. Največ dežja bo padlo na zahodu, v Prekmurju pa ga ne bo skoraj nič. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno in deževno, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Manj padavin bo na vzhodu. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bodo v zahodnih in osrednjih krajih še krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo na severovzhodu oblačnost trgala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo več sončnega vremena, zjutraj bo ponekod v vzhodnih krajih lahko megla.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se zadržujejo nad zahodno Evropo. Nad naše kraje doteka vlažen in v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno. Zahodno in južno od nas bo deževalo. Nad severnim Jadranom bodo možne nevihte, krepil se bo jugo. V petek bo zahodno in južno od nas oblačno s padavinami, največ dežja bo nad severnim Jadranom in v Furlaniji - Julijski Krajini. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Nad severnim Jadranom bo pihal jugo.