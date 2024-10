Srečanje otrok iz Porabja in Murske Sobote na vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku

Gornji Senik, 17. oktobra - Na Slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku v slovenskem Porabju se je srečalo 99 otrok iz štirih dvojezičnih vrtcev iz Porabja ter vrtca Gozdiček iz Murske Sobote. Cilj srečanja, ki so ga pripravili drugič, je po besedah organizatorjev spodbujanje učenja slovenskega jezika, medsebojno sodelovanje in krepitev vezi med Slovenijo in Porabjem.

Srečanje za otroke z naslovom Ko zorijo jabolka sta pripravili Zveza Slovencev na Madžarskem in Zavod Republike Slovenije za šolstvo že drugo leto zapovrstjo. Od lani, ko so se na kmetiji srečali in zabavali otroci štirih dvojezičnih vrtcev iz slovenskega Porabja, so letošnje srečanje nadgradili še z povabilom otrok iz murskosoboškega vrtca. Ti otroci so tako vrnili obisk svojim porabskim prijateljem, ki so poleti v Murski Soboti na taboru preživeli nekaj dni.

Vzgojiteljica asistentka na Gornjem Seniku Lara Tivold je za STA povedala, da je bistvo dogodka v medsebojnem povezovanju: "Naš namen je, da se otroci spoznajo, družijo in da je v ospredju slovenska beseda."

Medtem je svetovalka na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Porabju Valentina Novak izpostavila dodano vrednost sodelovanja z vrtcem iz Murske Sobote: "To, da smo povabili goste iz Murske Sobote, je za otroke iz Porabja posebna priložnost, da slišijo slovenščino tudi od vrstnikov iz Slovenije."

Tudi predstojnica območne enote Zavoda za šolstvo Republike Slovenije Darja Farič Klemenčič je izpostavila pomen povezovanja Slovencev in Madžarov na tovrstnih dogodkih, ki omogočajo sodelovanje in druženje otrok obeh strani meje. Poudarila je, da se otroci skozi tovrstne dogodke učijo slovenščine in spletajo prijateljske vezi. Po njenem mnenju pa je pomembno tudi sodelovanje med vzgojiteljicami iz Porabja in Slovenije, kar združuje prijetno s koristnim.

Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, Andrea Kovacs, je poudarila pomen takšnih dogodkov za ohranjanje slovenske kulture in jezika v Porabju: "Naš cilj je, da otroci spoznajo svoje korenine in se ob tem tudi zabavajo."

Generalna konzulka Slovenije v Monoštru Dubravka Šekoranja pa je izpostavila pomen takšnih dogodkov za slovensko manjšino in otroke na obeh straneh meje. Poudarila je, da dogodki spodbujajo učenje slovenskega jezika, prijateljstvo med otroki ter čezmejno sodelovanje, ki je ključno tudi za vzgojiteljice in krepitev vezi med vrtci na obeh straneh.

Robert Kojc z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je poudaril, da so tovrstni dogodki ključni za ohranjanje slovenstva v Porabju, saj povezujejo otroke, na katerih bo temeljilo ohranjanje jezika in kulture.