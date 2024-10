Občina Škocjan marca pogoreli večnamenski romski center nadomestila z novim

Škocjan, 17. oktobra - V romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan so danes slovesno odprli nove prostore večnamenskega romskega centra, v okviru katerega deluje tudi romski vrtec. Center je bil marca letos požgan, občina pa se ga je odločila nadomestiti z novim. "Predvsem v želji pomagati otrokom," je dejal župan Jože Kapler.

Po županovih besedah gre pri novem centru za tri nove kontejnerje, ki jih je občina najela in so jih preuredili. Občina je za center zagotovila tudi vodo in elektriko, ob njem pa postavila še igrala. Celotna naložba je stala okoli 70.000 evrov.

Župan po tistem, ko je bil prvotni center marca požgan, upa, da se kaj takega ne bo ponovilo. S požigom je bila namreč povzročena predvsem škoda romskim otrokom, pa tudi drugim, ki so center dnevno uporabljali za najrazličnejše stvari, je dejal.

"Sprva smo omahovali, ali bi center sploh znova postavili, a je na koncu prevladala odločitev, da gre vendarle za otroke in njihovo socializacijo," je dejal.

Center upravlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki mu zagotavlja učiteljico in romsko prevajalko. Kapler si želi, da bi bil v centru stalno prisoten tudi en sodelavec centra za socialno delo, ki bi usmerjal tudi starejše, kako ravnati z denarjem, kako se obnašati in podobno. Želi si tudi večjo navzočnost policije.

Po besedah učiteljice Marije Stojkovič vrtec dnevno obiskuje od 30 do 40 otrok, od tega 10 predšolskih in 30 šolskih, pomagajo pa tudi njihovim staršem. "Otroci v vrtec radi prihajajo. Med drugim se lahko pri nas naučijo slovenskega jezika, pomagamo jim pri domačih nalogah in z njimi izvajajo različne aktivnosti," je dejala. Njihov cilj je sicer predvsem predšolskim otrokom pomagati, da bi se lažje vključili v redni vrtec.

Po besedah direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Branka Kumra je premagovanje določenih ovir težko, na obeh straneh. Zato je nujno povezovanje. "Povežimo se in poiščimo skupne odgovore, četudi nam kdaj niso všeč," je dejal.

V Dobruški vasi sicer po oceni župana Kaplerja živi okoli 350 Romov, pri čemer vrtec potrebuje okoli 30 otrok.