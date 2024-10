Vrhovno sodišče: Število sodnikov v Sloveniji se že leta vztrajno zmanjšuje

Ljubljana, 17. oktobra - Število sodnikov v Sloveniji se že leta vztrajno zmanjšuje, so v odzivu na najnovejše poročilo Sveta Evrope o oceni pravosodnih sistemov v evropskih državah izpostavili na vrhovnem sodišču. Glede sodnih zaostankov na upravnem področju so pojasnili, da so ti povezani z izredno velikim številom zadev, ki jih morajo obravnavati prednostno.