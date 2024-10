Vreme: Danes bo občasno deževalo

Ljubljana, 17. oktobra - Danes bo oblačno, občasno bodo rahle do zmerne padavine. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, občasno bo še deževalo, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. V vzhodnih krajih bo padavin malo. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 12 do 14, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: v soboto bo ponekod v zahodnih krajih še rahlo deževalo, na severovzhodu se lahko popoldne oblačnost trga. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo več sončnega vremena, zjutraj bo ponekod v vzhodnih krajih lahko megla.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se zadržujejo nad zahodno Evropo. Nad naše kraje doteka vlažen in v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo večinoma oblačno. Ponekod bo občasno deževalo. V zahodni Istri bo zapihal šibak jugo. V petek bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno še rahlo do zmerno deževalo, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: danes in v petek bo vreme na počutje vplivalo zmerno obremenilno. Obremenitev se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.