Nekdanji ameriški predsednik Carter pri stotih letih predčasno volil

Atlanta, 17. oktobra - Nekdanji predsednik ZDA Jimmy Carter, ki je 1. oktobra praznoval 100. rojstni dan, je v sredo po pošti oddal svojo glasovnico za letošnje predsedniške in druge volitve v ZDA, je sporočil Carterjev center. V Georgii so se v torek začele predčasne volitve po pošti in v živo, v prvih dveh dneh so zabeležili rekordno udeležbo.