Vreme: Danes bo oblačno

Ljubljana, 16. oktobra - Danes bo na Primorskem sprva dokaj jasno s šibko burjo, čez dan se bo postopno pooblačilo. Drugod bo povečini oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo od zahoda pričelo rahlo deževati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, predvsem dopoldne bo ponekod občasno še rahlo deževalo. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15 na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim rahlim dežjem, ki bo verjetnejši v zahodni polovici Slovenije. V soboto bo ponekod v zahodnih krajih še rahlo deževalo, na severovzhodu pa se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo, vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, naši kraji so na jugozahodnem robu tega anticiklona. Pri tleh od vzhoda k nam doteka vlažen zrak, ki vzdržuje oblačnost v notranjosti Slovenije v višinah pa bo zapihal jugozahodnik, zato se bo pooblačilo tudi tam.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Nekaj sonca bo sprva ob Jadranu, a se bo tudi tam pooblačilo. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. Ponoči bo pas dežja od zahoda postopno zajel tudi kraje vzhodno od nas. V četrtek bo večinoma oblačno. Ponekod bo občasno rahlo deževalo. V zahodni Istri bo zapihal šibak jugo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev spet naraščala. V četrtek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.